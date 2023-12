L’incroyable projet de la Silicon Valley pour acheter un club espagnol

Le modèle économique du football est en constante évolution depuis plusieurs années et une nouvelle et particulière façon d’acquérir des parts d’un club vient d’être lancée par la société nord-américaine f2o Sport, basée dans la Silicon Valley en Californie. Leur modèle se nomme Fan to Owner et consiste en un financement participatif réglementaire qui permettra aux fans du monde entier de posséder un club de football en Espagne. Il y a déjà des négociations avec quatre équipes espagnoles de football : Grenade, Fuenlabrada, Sabadell et Talavera.

«Nous donnons aux fans du monde entier la possibilité de devenir propriétaires d’un club en Espagne et de participer à l’industrie du sport comme jamais auparavant. Nous voulons garantir que les fans aient leur mot à dire dans les décisions et aient accès à du contenu qui était auparavant réservé à quelques-uns seulement, tout cela en monétisant les unités qu’ils achètent», a déclaré Wolfgang Muller, co-fondateur et PDG de l’entreprise, dans les colonnes du journal espagnol AS.