Manchester City : Pep Guardiola s’inflige des blessures avec ses ongles…

Manchester City confirme que c’est bien la crise à l’Etihad Stadiium. Après une série de défaites consécutives en Premier League, l’équipe entraînée par Pep Guardiola a réussi à concéder un incroyable match nul contre Feyenoord alors qu’elle menait 3-0 (3-3).

Et pendant son interview d’après-match, Guardiola s’est présenté face aux journalistes avec des traces sur la tête. Interloqué, l’un des journalistes a alors demandé au coach espagnol d’où venaient ces traces. Et voici la réponse de Pep : « j’ai fait ça avec mon ongle. Je l’ai fait moi-même avec mes doigts… J’ai envie de me faire mal. »