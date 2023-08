L’Atalanta s’offre Charles De Ketelaere en prêt avec option d’achat

À peine une saison après son arrivée à l’AC Milan, Charles de Ketelaere s’apprête à connaître une nouvelle aventure, en Italie toujours. Pisté par de nombreux clubs européens, voire par l’Olympique de Marseille un moment, le milieu offensif va tenter de se relancer en Serie A.

Ce mercredi, l’Atalanta annonce s’offrir De Ketelaere dans le cadre d’un prêt d’un an avec option d’achat. L’an passé, à Milan, le Belge n’a pas inscrit le moindre but en 32 rencontres de championnat italien. Sous la houlette de Gian Piero Gasperini, l’ancien du Club Bruges espérera donner un second souffle à sa jeune carrière.