Chelsea se fait détruire par la presse anglaise, le Benfica avait trouvé le remplaçant d’Enzo Fernandez au PSG

Chelsea a les recrues, mais pas les victoires

En Angleterre, hier, tout le monde avait hâte de voir le nouveau Chelsea à l’œuvre contre Fulham après un mercato bouillant. Et bien, tout le monde a été déçu. Pour la grande première de la recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League, Enzo Fernandez, les Blues n’ont pas su se défaire de la solide défense des Cottagers à Stamford Bridge. «De l’argent pour rien» titre le Daily Star, «un chèque en blanc» pour les journalistes du Daily Express. Pour les tabloïds anglais, rien ne semble réussir à Chelsea. Malgré des investissements conséquents, au final les Blues sont toujours en difficulté, même si le coach, Graham Potter, a reconnu qu’il «va falloir un temps d’adaptation à toutes ses recrues». Mais bon, comme le résume le Mirror dans son édition du jour, peu importe les efforts, «ça se termine toujours avec des huées pour Chelsea». Les journalistes narguent même les Londoniens en précisant qu’ils «ne sont même pas capables d’acheter un but». Enfin, ce qui fait aussi réagir au pays de Sa Majesté, c’est la décision de Chelsea d’exclure Badiashile, Noni Madueke et Aubameyang du groupe pour la Ligue des Champions. D’après The Daily Telegraph, Aubameyang a été très choqué par ce choix et s’est directement rendu à Milan quand on lui a annoncé la nouvelle. Ça sent le conflit à Chelsea.

Reviens à la maison Renato

D’après les informations du quotidien portugais A Bola, le patron du Benfica, Rui Costa, a tenté de faire revenir Renato Sanches dans son club formateur. Le leader du championnat portugais souhaitait se faire prêter le milieu pour pallier le départ d’Enzo Fernandez à Chelsea. Même si le temps de jeu est réduit depuis qu’il a rejoint les Parisiens, Sanches est considéré comme indispensable par Christophe Galtier, l’offre a donc été refusée.

En lisant le Manchester Evening News, on peut découvrir les dernières déclarations d’Erik ten Hag au sujet de la retraite internationale de Raphaël Varane. Le manager néerlandais estime que cette décision est une «bonne nouvelle» pour Manchester United. Plus précisément, il a déclaré être «heureux qu’il mette toute son énergie et son expérience dans l’équipe». Le Français est sous contrat à United jusqu’en 2025.