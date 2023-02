Premier League : pour la première d’Enzo Fernandez, Chelsea bute sur Fulham

Après les affaires, place au terrain. Quelques heures après la clôture du mercato hivernal, où Chelsea aura fait sensation en dépensant près de 330 M€, avec notamment la signature d’un chèque de 121 M€ pour arracher Enzo Fernandez des griffes de Benfica, les Blues ont été tenus en échec face à Fulham (0-0), ce vendredi, en ouverture de la 22e journée de Premier League. Et ce malgré la première titularisation, d’emblée, de l’Argentin devenu le joueur le plus cher de l’histoire du championnat anglais.

En première période, les partenaires de Ziyech, lui aussi titulaire (comme Badiashile et Mudryk) après son prêt avorté au PSG mardi, ont eu du mal à déstabiliser le bloc des Cottagers. La première situation a d’ailleurs été en faveur des visiteurs, Pereira obligeant Kepa à se détendre (25e). Havertz, aligné en pointe, répondait au Brésilien mais manquait sa reprise sur un service de Mount, lui-même lancé par Fernandez (32e). L’Allemand, encore lui, manquait ensuite de réussite en voyant son lob échouer sur le poteau droit de Leno après un amour de ballon de Ziyech (45e).

Les recrues impuissantes, Chelsea déçoit encore

Au retour des vestiaires, Mudryk, fantomatique, cédait sa place à une autre recrue, Madueke. L’international Espoirs anglais a apporté un peu d’élan à une formation de Chelsea toujours en manque de repères collectivement, sans toutefois être décisif. Malgré une hausse significative de l’intensité au cours des 45 dernières minutes, aucune équipe n’est parvenue à trouver la faille. Les entrées de Sterling et Fofana, une autre recrue hivernale, n’auront rien changé pour les Londoniens d’un Fernandez s’étant éteint au fil du match, malgré une frappe non cadrée ayant fait frissonner Stamford Bridge (72e).

Les hommes de Graham Potter, stériles dominateurs, n’ont jamais été en mesure de mettre vraiment Fulham en difficulté, alors que Kepa a lui assuré sur sa ligne (46e, 69e, 70e). Si Gallagher a vu son tir fuir le cadre de peu (79e), Fofana a failli s’offrir des débuts de rêve en Angleterre, mais il a vu Ream effectuer un retour salvateur sur sa ligne pour préserver sa cage inviolée (80e). Insuffisant toutefois pour redonner le sourire à Todd Boehly (13 tirs, seulement 3 cadrés).

Chelsea enchaîne un deuxième nul de rang en Premier League et reste englué dans le ventre mou du classement, à deux longueurs de Fulham, qui cale et n’a désormais plus gagné depuis 3 matchs en championnat. L’une des rares satisfactions de la soirée côté Chelsea se trouve peut-être dans les couloirs. James, titulaire et futur concurrent de Gusto, a retrouvé la compétition, tout comme Chilwell, entré en jeu en fin de partie. Mais Graham Potter va devoir mettre les bouchées doubles pour que la mayonnaise toute fraîche prenne très rapidement.

