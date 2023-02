Benfica dézingue Enzo Fernandez après son départ à Chelsea

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle rentrer rapidement dans la cour des grands. Il y a à peine 6 mois, le jeune Enzo Fernandez quittait River Plate pour débarquer du côté de Benfica. Le club portugais déboursait environ 20 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain. Mais voilà, entre temps, Enzo Fernandez a brillé à la Coupe du Monde et a terminé meilleur jeune de la compétition qu’il a remporté avec l’Argentine. De quoi en faire l’attraction du mercato hivernal et de se mettre l’Europe à ses pieds. Benfica qui avait fixé une clause de 120 millions d’euros espérait conserver le joueur au moins jusqu’à l’été prochain sachant pertinemment que la valeur du joueur serait toujours très élevée dans quelques mois.

Mais le joueur ne semblait pas l’entendre de cette oreille et a commencé à forcer doucement son départ. Après avoir séché un entraînement au début du mois et avoir voyagé en Argentine sans la permission de son club, le milieu de 22 ans, qui était alors pisté par Manchester United et Liverpool, semblait être revenu à la raison par la suite. Et jusqu’aux dernières heures du mercato, on pensait même qu’il allait bien finir la saison du côté de Benfica. Car Chelsea, qui était tout proche de l’enrôler, commençait à faire du surplace dans les négociations. Mais lors de la dernière journée, tout s’est décanté et le joueur a bien fini par rejoindre les Blues contre un chèque de plus de 120 millions d’euros (sois le montant de sa clause).

À lire

Chelsea : le numéro d’Enzo Fernandez est connu

Le boss de Benfica allume Enzo Fernandez !

Si ce transfert est évidemment un gros coup de pouce financier pour Benfica, il est aussi une perte sportive puisque le joueur n’a pas été remplacé. Mais les supporters et la direction du club lisboète risquent de vite oublier l’international argentin. La presse portugaise a révélé que le joueur aurait menacé de sécher les entraînements et de ne plus jouer si Benfica ne tombait pas d’accord avec Chelsea pour un transfert. Le président du club, Rui Costa, a d’ailleurs confié avoir essayé de le conserver lors de ce mercato. «Tout a été fait pour que cette vente n’ait pas lieu. Je suis triste qu’il soit parti mais j’ai la conscience tranquille, j’ai fait ce qui était le mieux pour Benfica. Nous avons essayé de ne pas le vendre en cours de saison. Mais il a manifesté le désir de ne pas rester. Dès le début, nous avons craint que quelqu’un règle sa clause. Et à chaque fois que Chelsea l’a approché, il a montré qu’il ne voulait pas rester. On a discuté d’une augmentation de salaire, une offre a été faite. Mais nous n’avons jamais réussi à le convaincre», a-t-il expliqué.

La suite après cette publicité

Et l’ancienne légende du Portugal en a ensuite profité pour allumer l’attitude d’Enzo Fernandez par la suite. «Je respecte sa décision. Je respecte la peur de perdre un gros contrat. Mais il n’a montré aucun engagement envers Benfica. En tant que fan, je ne voulais plus de ce joueur, en tant que manager, il n’était pas non plus une solution et ne pouvait plus entrer dans le vestiaire. C’est là que j’ai pris la décision de vendre. Enzo a été bien traité ici, depuis son arrivée jusqu’à son départ. J’espérais que ça lui donnerait l’envie de se battre pour le titre. Mais nous voulons une équipe qui s’engage envers les supporters. Nous avons perdu un grand joueur, oui, mais nous n’allons pas pleurer un joueur qui ne veut pas être à Benfica. Ici nous ne voulons que des joueurs qui respectent Benfica», a-t-il lancé pour Benfica TV au moment de faire le bilan du mercato. Voilà qui est clair.