Bordeaux : Gérard Lopez revient sur la mise à l'écart de certains cadres

C'est vraiment la crise aux Girondins de Bordeaux ! Suite aux mauvais résultats sportifs, les dirigeants du club au scapulaire ont récemment décidé de mettre à l'écart six joueurs, dont le capitaine Laurent Koscielny qui a même été invité à partir. Une situation peu commune sur laquelle est revenu le président du club Gérard Lopez ce dimanche au micro de Prime Video, avant l'humiliation des Bordelais à Rennes dans le cadre de la 21e journée.

«Il n’y a pas de crise financière, le club est financé jusqu’à la fin de la saison donc non il n’y a pas de crise financière. Ce qu’on veut surtout, c’est de ne pas descendre en Ligue 2. On ne parle pas de crise, c’est une décision, pas une crise. Je décide pour le bien du club de me passer de certains joueurs, c’est quelque chose de réfléchi. Ce n’est pas un manque de respect, c’est une décision. Une crise, c’est quand on ne sait pas où on va. Là, il faut prendre une décision pour changer les choses», a-t-il expliqué au micro du diffuseur du championnat. Derrière, son équipe a encaissé un triste 6-0...