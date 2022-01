Bordeaux met 6 joueurs à l'écart !

Silence, les Girondins de Bordeaux coulent. Dix-septièmes de Ligue 1, avec dix-sept points pris en vingt journées, les Marine-et-Blanc traversent une saison plus que compliquée, marquée vendredi dernier par la fin de sa série de 44 ans d'invincibilité face à l'Olympique de Marseille.

La suite après cette publicité

Consciente des difficultés de son groupe, la direction a décidé de taper du poing sur la table. L'Équipe nous apprend en effet que plusieurs joueurs pourraient ainsi être écartés dans les jours à venir. Le nom de Laurent Koscielny (33 ans), leader désiré qui se fait toujours attendre, est clairement évoqué au regard de son rendement sportif.

Le culot d'Otavio...

Josh Maja, Samuel Kalu et Otavio devraient eux aussi être mis de côté. Le jeune attaquant anglais n'entre plus dans les plans du club, tandis que le Super Eagle vit mal son statut fluctuant au sein de l'effectif. Quant au Brésilien, sous contrat jusqu'en juin 2022, le board a très mal pris qu'il vienne discuter d'une possible prolongation alors qu'il s'était déjà mis d'accord avec un club brésilien pour la saison prochaine...

Le quotidien sportif nous apprend par ailleurs que, pour des raisons de comportement, Paul Baysse et Mehdi Zerkane ont déjà été envoyés en réserve. Ce sont donc pas moins de six joueurs qui pourraient être mis à la cave dans les heures à venir et invités à aller voir ailleurs. La suite du mercato de Bordeaux, qui espère se renforcer en parallèle, s'annonce très agitée...