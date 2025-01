Les supporters niçois chambrent Dimitri Payet avant Nice-Marseille

Ce dimanche 26 janvier, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice se retrouvent à l’Allianz Riviera dans un derby qui sent le soufre, et qui verra s’affronter deux équipes en forme de Ligue 1 lancées dans la course à la Ligue des Champions. À quelques jours du coup d’envoi, les supporters niçois ont donné le ton d’une rencontre qui s’annonce électrique, sur le terrain comme en tribunes.

La suite après cette publicité

Un peu partout dans la ville, des groupes d’ultras des aiglons ont collé des photos grandeur nature de l’ancien meneur de jeu de l’OM Dimitri Payet sur des poubelles et autres bennes de tri sélectif, avec en rouge et noir l’inscription «À dimanche !» Un chambrage plus ou moins bon enfant, avant un derby devenu un moment clé de l’année en Ligue 1 depuis quelques années. En effet, en cinq déplacements à Nice depuis 2019, Marseille ne s’est imposé qu’une seule fois.