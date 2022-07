Mercato : Arsenal va faire sauter la banque

La suite après cette publicité

Arsenal est encore amer. Passé à deux doigts d'une qualification pour la Ligue des Champions 2022-23, les Gunners, doublés par Tottenham dans le sprint final, vont devoir se contenter de l'Europa League. Mais les pensionnaires de l'Emirates Stadium sont revanchards et l'objectif est de s'adjuger la saison prochaine l'un des tickets pour la C1. Pour y parvenir, Mikel Arteta a demandé à sa direction de se renforcer cet été. D'autant plus que plusieurs joueurs ont quitté le club à l'image d'Alexandre Lacazette, en fin de contrat et de retour à Lyon.

Arteta veut récupérer des joueurs connus à City

Outre les prolongations de contrat de Mohamed Elneny et d'Eddie Nketiah et le retour de prêt de William Saliba, qui n'a pas étendu son bail selon nos informations, les Londoniens ont enregistré l'arrivée de Gabriel Jesus contre un joli chèque de 52,2 millions d'euros. En plus de l'attaquant qui évoluait à Manchester City, ils ont également fait signer cet été Fabio Vieira (acheté 35 millions d'euros au FC Porto), Matt Turner (acheté 6,3 millions d'euros à New England) et Marquinhos (acheté 3,5 millions d'euros à São Paulo).

Mais les Gunners n'ont pas encore terminé leur shopping estival. Et c'est encore du côté de Manchester City, où Arteta a officié en tant qu'adjoint de Pep Guardiola, qu'ils veulent recruter. Ainsi, Oleksandr Zinchenko devrait arriver très rapidement. Comme expliqué sur notre site, Arsenal est très confiant et espère boucler rapidement son arrivée. D'après le Daily Mirror, un accord a même été trouvé pour un transfert d'un montant de 35,4 millions d'euros. Les Anglais ont d'autres cibles en tête. En effet, Bild et Mundo Deportivo indiquent que Leroy Sané est aussi suivi.

Déjà 97 millions d'euros dépensés cet été

Lui aussi a connu Arteta à Manchester City. Mais depuis son arrivée au Bayern Munich, il n'a pas vraiment impressionné. Si un départ semble malgré tout compliqué, les Bavarois auraient fixé son prix à 64 millions d'euros. Ce qui semble trop cher pour Arsenal, qui veut acheter un ailier. Dans l'entrejeu, plusieurs pistes sont explorées. La première mène à Youri Tielemans (Leicester). Mais ce dossier traîne en longueur depuis des mois, bien que le contact soit maintenu entre les Foxes et Edu, le directeur sportif d'Arsenal. Ainsi, TMW cite le nom d'Arthur (Juventus). Les discussions auraient même repris entre les différentes parties et le deal pourrait être bouclé rapidement.

Le polyvalent Lucas Paqueta (OL), dont le prix a été fixé à 60 millions d'euros, a aussi été lié au club de la capitale anglaise. Un club qui a aussi tenté le coup pour Armando Broja (Chelsea). Ce dernier se rapprocherait de West Ham. Très actif sur ce mercato, avec déjà 97 millions d'euros déboursés (132,4 millions quand le transfert de Zinchenko sera officiel), Arsenal a la folie des grandeurs. Néanmoins, le club britannique pourrait bien récupérer de l'argent grâce à la vente de Gabriel Magalhães à la Juventus. Ce dernier est pisté pour remplacer Matthijs de Ligt. Mais il faudra signer un chèque de 47 millions d'euros pour convaincre les Gunners, qui vont pouvoir se remplir les poches après avoir déjà beaucoup dépensé cet été.