Fulham envoie une deuxième offre pour Scott McTominay

Déjà proche d’un départ de Manchester United l’an dernier, Scott McTominay l’est de nouveau cet été. Le milieu de 27 ans est sur les tablettes de Galatasaray, de Fenerbahçe, d’Everton et de Fulham. Et visiblement, le club londonien souhaite ardemment s’attacher ses services. Selon les informations de The Telegraph, les pensionnaires de Craven Cottage viennent de soumettre une offre de 20 millions de livres, soit 23,7 millions d’euros, aux Red Devils pour l’international écossais (52 sélections).

Une proposition supérieure aux 15 millions de livres (17,8 millions d’euros) du début du mercato et qui avait été refusée par United. Orphelin de João Palhinha, parti au Bayern, Fulham espère le remplacer par McTominay. Reste à voir si le deal se fera. Pour rappel, le joueur formé à MU est sous contrat jusqu’en juin prochain, mais peut activer une option pour prolonger jusqu’en 2026.