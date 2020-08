Naples : Aurelio de Laurentiis ne fera aucun cadeau sur le mercato

Naples est de retour aux affaires. Et pour la première conférence de presse de présentation de la saison 2020/21, le président Aurelio De Laurentiis s'est invité face aux micros. Et le patron napolitain, qui a rappelé ses derniers investissements et notamment Victor Osimhen arrivé de Lille pour près de 81 M€ bonus inclus, s'est montré très clair en envoyant un message limpide aux éventuels clubs intéressés par ses joueurs : il ne fera aucun cadeau.

«Nous avons 35 joueurs, sans compter Petagna (...). Alors on évaluera avec l'entraîneur qui doit rester et qui doit plutôt aller voir ailleurs. Si ce mercato s'annonce au ralenti, nous allons nous aussi penser à garder nos joueurs. Une chose doit être claire, nous ne ferons pas de réductions. Je vois tant de vautours prêts à piquer sur nos joueurs, mais nous avons une cuirasse impénétrable. Ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent au prix qui leur conviendrait», a-t-il lâché, semblant évoquer le cas Kalidou Koulibaly, pour lequel les candidats (Manchester City, Manchester United, Paris SG) paraissent réticents à mettre le prix demandé. À bon entendeur.