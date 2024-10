Brest : Éric Roy croit à l’exploit contre Leverkusen

C’est un gros morceau qui attend Brest. a s’être offert les deux formations autrichiennes de Sturm Graz, puis de Salzbourg, les Finistériens reçoivent ce mercredi soir Leverkusen, au Roudourou. Si la campagne du club restera quoi qu’il arrive, historique et réussie, Éric Roy veut croire à l’exploit. Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien de 57 ans a d’abord loué les qualités de son adversaire : «on sait qu’on va rencontrer un adversaire de grande qualité, qui a séduit l’Europe entière, qui continue à le faire. Leverkusen a beaucoup d’atouts pour proposer un football séduisant, dynamique et athlétique aussi. Le niveau monte pour nous. Mais après dans notre méthodologie, rien n’a changé. Il faudra juste qu’on soit à notre meilleur niveau. », a-t-il confié, avant d’évoquer les arguments de son équipe.

On a essayé de trouver des axes un peu faibles de cette équipe, ce n’est pas facile, a souri Roy. Il y a des choses sur lesquelles on va essayer d’appuyer en espérant avoir plus de réalisme sur le dernier match. Il sera important de capitaliser quand on aura l’opportunité d’être dans le camp de l’adversaire. On aura besoin de qualité, d’engagement, d’enthousiasme. Un tas de choses qui peut faire que ce match peut être différent. On sait que de temps en temps, sur un match, on peut se sublimer et obtenir un résultat inimaginable. Ce sera un formidable défi, un formidable challenge, je pense qu’il faut le prendre comme ça. Demain, on a tout à gagner. Autant mordre dans ce match, prendre du plaisir même si ça va être dur. Se lancer à corps perdu dans ce match, c’est la meilleure solution pour faire un résultat. Il n’y a plus qu’à.