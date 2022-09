La France donne son accord pour un encadrement des transferts

C'est officiel ! La FIFA Clearing House (FCH) a obtenu l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour exercer en qualité d'établissement de paiement. Un accord qui permettra de centraliser, traiter et automatiser les paiements entre les clubs mais qui s'inscrit, surtout, dans une logique de transparence quant aux opérations de transferts. Basée à Paris, cette chambre de compensation de la FIFA aura, en effet, ces deux grandes missions. «La première consiste à centraliser, traiter et automatiser les paiements entre les clubs, dans un premier temps ceux liés à la rétribution de la formation (indemnité de formation et contribution de solidarité) et la seconde à promouvoir la transparence financière et l'intégrité dans le système des transferts», précise, à ce titre, le communiqué de la FIFA.

Concernant les indemnités de formation, à noter qu'environ 400 millions de dollars devraient être distribués chaque année aux clubs qui se sont occupés de la formation, comparativement aux 70/80 actuels... Déterminée à en finir avec ces impayés et lancée, à plus grande échelle, dans une vaste réforme des transferts, l'instance cherche ainsi à limiter au maximum cette bulle spéculative autour des transferts. Dans cette optique, la FIFA prévoit également d'adopter un nouveau règlement concernant les agents. Un texte visant à rétablir le système de licence obligatoire - aboli en 2015 - pour les intermédiaires et qui pourrait être validé le 22 octobre prochain.