CdM 2022 : Toni Kroos dénonce les conditions de travail au Qatar

Durant cette trêve internationale, dédiée aux éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, différents acteurs du football mondial ont pu délivrer un message concernant les droits de l’homme, à l’image de la sélection allemande. L’un de ses cadres, Toni Kroos, a choisi de s’exprimer concernant les conditions au travail au Qatar, qu’il juge inacceptables.

«Les travailleurs migrants sont soumis à des journées de travail ininterrompues sous 50 degrés, souffrent d'une alimentation insuffisante, de l'absence d'eau potable et de températures démentielles. Tous ces points sont absolument inacceptables», a-t-il déclaré à AS. À l’image de son coéquipier Joshua Kimmich et de son sélectionneur, le milieu de terrain du Real Madrid a tenu à faire passer un message durant cette trêve, sans pour autant appeler au boycott qu’il ne jugerait pas forcément utile afin d’améliorer les conditions de travail.

