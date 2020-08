Ralf Rangnick revient sur son arrivée avortée à l'AC Milan

Devant signer à l'AC Milan en vue de la saison 2020/2021, l'ancien coach de Hoffenheim, Schalke 04 et du RB Leipzig, Ralf Rangnick n'a finalement pas débarqué en Lombardie. Une décision plutôt surprenante, mais qui a été prise en concertation entre les deux parties. Interrogé par le Corriere della Sera, Ralf Rangnick n'a pas manqué de commenter son arrivée avortée à l'AC Milan.

«Une réponse simple, il y avait le Covid-19. J'ai été contacté fin octobre, alors que Milan était quatorzième, à 3 points de la relégation. J'ai été frappé par la connaissance qu'ils avaient de mon travail passé. Ensuite, Pioli a remporté 9 matches et fait 3 matches nuls, donc l'affaire était terminée. Nous avons convenu que changer, à ce stade, ne serait pas judicieux à court terme. Je ne connais pas le moyen à long terme et c'est peut-être une réponse plus complexe. Je n'ai certainement pas changé mes croyances et ma philosophie», a clamé le coach et dirigeant allemand.