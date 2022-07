Le SM Caen sort son nouveau maillot domicile avec Kappa

Kappa, équipementier du SM Caen, a dévoilé ce vendredi le nouveau maillot domicile du club normand pour la saison 2022-2023.

Nouvel équipementier du SM Caen, Kappa a pris la succession d'Umbro après six années de bons et loyaux services. Ce vendredi, les deux entités ont décidé de présenter le nouveau maillot domicile que porteront les joueurs de Stéphane Moulin tout au long de l'exercice 2022-2023 en Ligue 2.

Sans grande surprise, on retrouve ainsi les traditionnelles bandes verticales rouge et bleu, fidèles couleurs des pensionnaires du stade Michel D'Ornano. À noter la présence, à l'intérieur de ces bandes, d'autres rayures ton sur ton également verticales pour mieux ressortir et donner un effet spécial à cette tunique.

Une inspiration des années 90'

Comme le précise le communiqué commun du SM Caen et de Kappa, cette création puise en fait son inspiration dans la tenue de 1992-1993, synonyme de première participation du club normand à la Coupe UEFA, alors que « le Omini Kappa apparaît en monochrome blanc sur la poitrine et sur les manches de la tunique. »

« Un maillot résolument football. Les joueurs profiteront ainsi de ce maillot KOMBAT™ 2023, doté de la technologie Kombat™, synonyme de matière ultrarésistante et respirante. Ce dernier est mis en avant dans la vidéo officielle de lancement avec Alexandre Mendy, Romain Thomas et Hugo Vandermersch devant l’ancien stade historique », indique aussi le communiqué publié pour l'occasion.