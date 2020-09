L'Atlético de Madrid dévoile le numéro de Luis Suarez !

C'est désormais officiel, Luis Suarez a signé pour deux saisons en faveur de l'Atlético de Madrid. L'attaquant uruguayen de 33 ans n'était plus désiré au FC Barcelone, il a trouvé refuge dans les bras de Diego Simeone. Il retrouve à Madrid son compatriote, José Maria Giménez, mais également un numéro de maillot qu'il connaît bien pour l'avoir porté 1 an à Groningen, 6 saisons au FC Barcelone et depuis 2007 en sélection uruguayenne : le numéro 9 !

El Pistolero a posé pour la première fois avec son nouveau maillot sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Luis Suarez hérite d'un maillot autrefois porté à l'Atlético par Falcao, David Villa, Mario Mandzukic, Fernando Torres, Nikola Kalinic et plus récemment par Alvaro Morata, qui a quitté les Colchoneros pour s'engager avec la Juventus il y a quelques jours. Le natif de Salto conserve donc son 9, lui qui avait porté le 16 à l'Ajax et le 7 à Liverpool.