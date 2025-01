PSG : Luis Enrique juge le match nul des siens face à Reims

Au micro de DAZN, le coach parisien Luis Enrique est revenu sur le match nul des siens face à Reims (1-1). Le technicien espagnol estime que la rencontre était compliquée, surtout quelques jours seulement après la victoire à City et juste avant la rencontre face à Stuttgart. Et face à une vaillante équipe de Reims, il était donc difficile de s’imposer.

«Entre deux journées de Ligue des Champions, une journée de L1, c’est dur. Surtout face à une équipe de Reims qui défend bien. On a eu des occasions et dans ce match, il faut être très efficace pour se faciliter. On a été dangereux contre eux, mais c’était dur face à une équipe qui défend beaucoup, qui centre beaucoup. C’est toujours difficile face à cette équipe. De manière honnête, il faut toujours plus d’occasion pour débloquer ces matches.»