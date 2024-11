Kylian Mbappé se fait laminer par les journalistes espagnols

Depuis mercredi soir, la presse espagnole n’a qu’un seul nom à la bouche : Kylian Mbappé. La sortie décevante du Français à Liverpool (défaite 2 à 0) est critiquée de toutes parts. Son cas a d’ailleurs été au centre des débats hier soir lors de l’émission El Larguero sur la Cadena SER. Le journaliste Antonio Romero a confié à son sujet : «nous nous attendions à l’arrivée d’un profil type CR7 et nous avons trouvé un profil type dans les premières années de Benzema (…). Être un leader au Real Madrid, c’est tous les jours à Valdebebas pendant les cinq années que votre Le contrat dure, et cela est à la portée de très peu de footballeurs.»

La suite après cette publicité

Son confrère, Jesús Gallego, était du même avis : «c’est une chose de jouer au Paris Saint-Germain et une autre de jouer au Real Madrid (…) L’année dernière au Paris Saint-Germain, le 28 novembre, Mbappé avait inscrit 18 buts, il avait marqué 14 buts en En championnat de France, 3 buts en Ligue des Champions et un avec l’équipe nationale, et là, il en compte la moitié.» Toujours en plateau, Miguel Ángel Chazarri n’a pas épargné le joueur de 25 ans : «être le maître de la France et se faire appeler par Macron, ce n’est pas la même chose que venir à Madrid qui est champion d’Europe. Je pense qu’il est clairement en train de perdre sa place.» KM9 est rhabillé pour l’hiver et toutes les autres saisons.