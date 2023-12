Mercato Real Madrid : nouvelles révélations sur l’avenir d’Erling Haaland

Kylian Mbappé et Erling Haaland. Voici deux noms qui reviennent avec insistance du côté du Real Madrid au cours des derniers mois. Déterminées à l’idée de s’offrir la star parisienne, les hautes sphères madrilènes ont, cependant, subi plusieurs déconvenues dans ce dossier. Loin d’être résigné – malgré une communication bien différente à ce sujet – l’actuel deuxième de la Liga n’a ainsi pas perdu ses espoirs d’arracher le Bondynois au club de la capitale française. Pour autant, un nouveau camouflet pourrait bien changer la donne et pousser les dirigeants merengues à avancer leurs pions sur le Norvégien, évoluant actuellement sous les couleurs de Manchester City. Dans cette optique, certains membres du conseil d’administration de la Maison Blanche sont d’ailleurs, d’ores et déjà, convaincus que l’option Haaland est préférable au regard de l’effectif madrilène.

Plus que KM7, le profil de pur 9 dont dispose le natif de Leeds permettrait en effet au Real de remplacer (enfin) le départ de Karim Benzema, parti en Arabie saoudite. Dans le même temps, un tel scénario profiterait à un certain Vinicius Junior, à l’aise sur son côté gauche. Dès lors et si la formation entraînée par Carlo Ancelotti venait à accélérer pour le gaucher d’1m95, la presse espagnole dévoile de nouvelles informations sur le futur de l’international norvégien (29 sélections, 27 buts). De quoi donner un peu plus de poids à cette piste de longue date. Ainsi, le quotidien AS révèle que les Merengues ont été informés de la nature exacte des clauses libératoires que la représentante du joueur, Rafaela Pimenta, a inscrites dans son contrat. À ce titre, la clause qui permet au Norvégien de partir commencera dès 2024 et est également valable pour les étés 2025 et 2026. Le média précise que le prix pour 2024 dépasse les 200 millions et ce montant diminuera au fur et à mesure de l’avancement du bail de l’intéressé…

En revanche, et malgré les informations divulguées par les Citizens, AS affirme qu’il n’existe pas de clause liant le contrat de Haaland à celui de Guardiola, récemment prolongé jusqu’en juin 2025. De ce fait, Haaland pourrait quitter l’Angleterre dès 2024. Une possibilité sur laquelle travaille actuellement le Real Madrid. Armé sur le plan financier, le club présidé par Florentino Perez a d’ailleurs déjà tout prévu pour passer à l’action avec Erling Haaland. Si l’aspect économique n’est donc pas une possible barrière pour les Merengues - le Real compte aujourd’hui 128 millions d’euros de trésorerie et possiblement 265 millions d’euros activables pour recruter - et ce malgré les 200 millions d’euros à dépenser en cas de départ en 2024 (sans parler du salaire), la principale difficulté pour les Madrilènes réside dans le fait de convaincre l’intéressé lui-même de rejoindre l’Espagne. À l’heure où le Norvégien, qui vient de signer un contrat de 15 ans avec Nike, dispose de 100% de ses droits à l’image et peut donc espérer près de 300 millions d’euros sur cette période, le Real envisage alors deux scénarios bien différents pour attirer l’attaquant de 23 ans.

D’un côté, le club madrilène mise sur une saison «ratée» pour celui qui totalise actuellement 19 buts et 5 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. En cas d’échec en Ligue des Champions ou dans sa volonté de remporter le Ballon d’Or, Haaland pourrait, en effet, ouvrir la porte à un départ afin d’atteindre ses objectifs avec un autre cador d’Europe. À l’inverse, les Merengues pensent également qu’une nouvelle saison triomphante chez les Skyblues – qui sortent d’un triplé – pourrait définitivement combler le numéro 9. Une fois cette voracité satisfaite, le principal concerné serait alors, peut-être, disposé à relever un nouveau challenge dans sa jeune carrière. Si l’incertitude est donc de mise et que le quotidien AS précise qu’un départ avant 2025 semble peu probable pour le pilier de l’attaque mancunienne, le Real Madrid a, quoi qu’il en soit, déjà préparé son plan d’action. Reste désormais à connaître l’issue du dossier menant à Kylian Mbappé mais si ce dernier venait, une nouvelle fois, à mal tourner, nul doute que les Merengues feront tout leur possible pour déjouer les pronostics et s’offrir le cyborg norvégien. Le tableau général de la situation est posé et le début d’année 2024 risque lui de constituer un véritable tournant… Une chose est sûre, le Real Madrid est bien décidé à frapper un grand coup dans les semaines à venir.