EdF : Eric Di Meco vole au secours de Kylian Mbappé

Depuis ce lundi soir, Kylian Mbappé est au centre des critiques. L’attaquant de 22 ans, qui est passé un peu au travers de son Euro, a surtout raté le tir au but décisif face à la Suisse ce qui a entraîné l’élimination des Bleus en huitième de finale. Mais pour Eric Di Meco, pas question de s’en prendre au natif de Bondy. Au micro de RMC, il a expliqué ne pas en vouloir à l’attaquant du PSG.

« Que l’attaquant-star de l’équipe de France tire un penalty, c’est normal. Qu’il le tire en cinquième position, pourquoi pas ? Il a assumé ses responsabilités. Je ne peux pas tirer sur Kylian Mbappé au sujet du tir au but. Il va falloir porter ce fardeau pendant quelque temps. Il a de l’ego et cela va lui faire faire des gros matchs. À Madrid, ils n’ont pas oublié ce qu’il a fait contre le Barça. Il a l’habitude d’assumer ses responsabilités. Je ne peux pas faire le procès de Kylian Mbappé. Il y a trop de défaillances individuelles, trop de défaillances collectives et un manque d’envie pour tirer seulement sur lui. C’est normal de le mettre en avant quand il flambe et c’est normal qu’il prenne un peu plus que les autres. »