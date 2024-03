David Beckham revient sur l’arrivée de Lionel Messi

Il y a un an, l’avenir de Lionel Messi n’était pas encore scellé. Entre l’Arabie saoudite, un retour au Barça ou l’aventure américaine, le champion du monde en titre avait l’embarras du choix pour sa fin de carrière. L’Inter Miami et David Beckham ont finalement remporté le gros lot en parvenant à faire signer l’Argentin en juin. Propriétaire de la franchise floridienne, l’Anglais a réalisé son rêve. L’ancien joueur star du Real Madrid a raconté les coulisses de son arrivée au micro de James Corden. « Nous parlions au père de Leo depuis longtemps, a expliqué David Beckham pour le podcast de James Corden. Depuis cinq ans. Moi et mon partenaire à Miami, nous nous sommes faufilés dans l’hôtel pour rencontrer le père de Leo cinq ans avant qu’il ne signe pour nous. Nous avons eu une réunion avec lui et je lui ai dit: "Je sais que Leo n’est pas encore prêt, mais je veux que votre fils joue pour mon club à l’avenir" » a-t-il confié dans le podcast. David Beckham raconte également le moment où il a compris que Lionel Messi allait jouer pour son club. Une nouvelle apprise par la presse.

« Je tends la main et je m’empare de mes lunettes et là je lis sur mon téléphone que Leo Messi a décidé de venir à Miami. J’en ai encore la chair de poule. Je me suis redressé sur mon lit et j’ai commencé à pleurer. Et Victoria m’a dit: 'Qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce qui ne va pas? Qui est mort?’ Et j’ai dit: 'Leo arrive, il arrive à Miami’. Et je vais sur Internet, c’est partout sur les réseaux sociaux», rapporte le Londonien.