Liga : le Real Madrid renverse le Barça dans le Clasico grâce à un doublé de Jude Bellingham

C’est le rendez-vous que toute l’Espagne, voire l’Europe, attendait. Pour cette 11e journée de Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvaient pour le premier Clasico de la saison, avec un objectif différent des autres années : rester dans le sillage du leader de Gérone, surprenant leader de la Liga. Si les Merengues se présentaient avec une équipe quasi-complète, malgré les absences de Courtois et Militao, le Barça devait composer sans De Jong, Pedri, Roberto et Lewandowski, dans le groupe, mais trop juste pour une titularisation.

Pourtant, ces absences n’ont pas gêné le Barça qui a parfaitement commencé la rencontre devant son public. Profitant d’une défense madrilène en difficulté et de l’intervention manquée de Tchouaméni, Gündogan pouvait pénétrer dans la surface et tromper Kepa pour inscrire son premier but avec les Blaugranas (1-0, 6e). Sans réaction après ce but encaissé, le Real Madrid n’y arrivait pas face au pressing du Barça. Valverde mettait en danger Kroos, qui offrait une balle de break à Lopez, mais le jeune catalan trouvait le poteau (16e).

Le Real Madrid passe en tête de la Liga

En maîtrise, le Barça ne parvenait pas à se mettre à l’abri et Lopez trouvait encore le poteau après une belle action (51e). Mais alors que les attaquants madrilènes ne parvenaient pas à se démontrer, Madrid tentait de faire la différence de loin. Après une première alerte de Tchouaméni sauvée par Ter Stegen (65e), Bellingham, encore lui, lâchait une sublime frappe lointaine de l’extérieur du droit pour égaliser (1-1, 68e).

Mais après cela, le match allait dans tous les sens et les décisions arbitrales étaient contestables, à l’image de deux penalties non-sifflés par le VAR sur Araujo, puis Camavinga. Et dans une fin de match où Barcelone aura globalement dominé, Bellingham aura encore été décisif pour faire basculer la rencontre. Décidément, on ne sait plus jusqu’où le jeune Anglais va s’arrêter. Avec cette victoire in extremis, le Real Madrid revient en tête de la Liga, à égalité avec Gérone. En revanche, le Barça concède sa première défaite de la saison et tombe à quatre points de son grand rival.