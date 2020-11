Premier League : Southampton contrarie Wolverhampton

Suite et fin de cette 9e journée de Premier League avec le bon résultat (1-1) de Southampton qui est allé chercher le point du nul sur la pelouse de Wolverhampton. Walcott a ouvert son compteur, marquant pour la première fois avec son club formateur depuis le 7 janvier 2006, et donnant l'avantage à l'heure de jeu (58e).

Les Wolves ont fini par égaliser grâce au second but cette saison de Pedro Neto (75e) mais doivent se contenter de ce score et poursuivent ce début de saison poussif avec cette 9e place au classement. C'est tout l'inverse pour les Saints, qui occupent une inattendue 5e place.

Le classement de Premier League.