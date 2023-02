LdC, PSG : un onze sans Kylian Mbappé mais avec Warren Zaïre-Emery

C’est bientôt le grand jour. La Ligue des Champions reprend ses droits dès demain mardi avec une confrontation prestigieuse entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich au Parc des Princes (21h). Alors que le club francilien n’est pas en très bonne forme en ce moment, ce match peut relancer la dynamique. Malgré ce marasme ambiant, une bonne nouvelle est d’ailleurs venue égayer les derniers entraînements des Parisiens, Kylian Mbappé a fait son grand retour et il sera présent dans le groupe face à l’ogre bavarois.

Mais selon nos informations, l’attaquant français ne devrait pas débuter la rencontre en tant que titulaire. Par contre, Warren Zaïre-Emery sera lui titulaire sur le flanc droit du Paris Saint-Germain au sein d’un 4-4-2, avec Carlos Soler sur sa gauche. En défense, cela devrait être du très classique avec Sergio Ramos et Marquinhos. Nuno Mendes et Achraf Hakimi s’occuperont des côtés avec, devant eux, Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery donc. Enfin, Vitinha et Marco Verratti évolueront devant la défense. L’attaque sera composée du tandem Lionel Messi et Neymar.

