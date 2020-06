Sporting CP : Jérémy Mathieu prend sa retraite

Clap de fin pour Jérémy Mathieu (36 ans). Le défenseur central français, qui évoluait depuis trois saisons au Sporting CP, a mis un terme à sa carrière. Une décision prise prématurément après une grave blessure au genou gauche contractée ce mercredi à l'entraînement, qui l'aurait tenu absent des terrains pour plusieurs mois. Le quotidien portugais Record nous l'apprend et relaie des déclarations de l'ex-international français (5 sélections). « Je pensais que je finirais ma carrière d'une autre manière, mais ça fait partie du football. Je me suis blessé ce matin en duel. Je voulais tellement finir sur le terrain, mais le destin en a décidé autrement », débute-t-il.

Il suit : « quoi qu'il en soit, j'ai passé 19 ans à vivre ma vie avec une passion intense, des hauts et des bas, de la joie et des pleurs, des victoires, des défaites et des trophées incroyables. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce que j'aime et j'aimerai toujours. » Formé au FC Sochaux avec qui il a découvert la Ligue 1, Jérémy Mathieu a ensuite rejoint Toulouse avant de partir à l'étranger jusqu'à la fin de sa carrière. Cinq saisons à Valence, trois autres couronnées de succès au FC Barcelone (neuf titres dont la Ligue des Champions en 2015) et une fin de parcours au Sporting CP. « Une nouvelle vie va commencer » pour lui et sa famille, ajoute-t-il. Bruno Fernandes, son ancien coéquipier au Sporting, lui a rendu un très bel hommage et le considère comme « le meilleur défenseur central » avec qui il a joué.