Liga : Gérone regagne enfin

Toute série qui s’étire s’approche inexorablement de sa fin, et ce jour est enfin venu pour Gérone. L’attente se faisait longue et après six matches sans succès, les Catalans ont enfin retrouvé le goût de la victoire, ce vendredi, face au Real Valladolid, à l’occasion de la 18e journée de Liga (3-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Girona 25 18 +1 7 4 7 26 25 19 Valladolid 12 18 -25 3 3 12 12 37

David Lopez avait lancé les hostilités (31e), avant d’être imité par Abel Ruiz (39e), puis Danjuma en fin de rencontre (81e). Au classement, la sensation de l’an passé regrimpe à la 8e place, alors que Valladolid s’enfonce à la 19e place.