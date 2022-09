Ajaccio - Nice : les compositions officielles

En position de lanterne rouge, avec un seul petit point glané en six journées, l'AC Ajaccio accueille une équipe de l'OGC Nice (16e) qui a traversé la Méditerranée dans l'espoir d'enregistrer une deuxième victoire de la saison (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 15h).

La suite après cette publicité

Pour ce match, Olivier Pantaloni opte pour un 4-4-2. Il titularise Youssouf en lieu et place d'Alphonse sur la droite de la défense et Coutadeur, le capitaine, dans l'entrejeu, alors que Mangani prend place sur le banc. Romain Hamouma fait son retour devant. En face, Lucien Favre envoie un onze séduisant sur le papier, avec Diop et Pépé sur les ailes et le duo reformé Delort-Laborde aux avant-postes.

Les compositions officielles :

Ajaccio : Leroy - Youssouf, Avinel, Vidal, Diallo - Bayala, Coutadeur, Marchetti, Spadanuda - Touzghar, Hamouma

Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Pépé, Beka Beka, Thuram, Diop - Delort, Laborde