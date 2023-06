Rennes : Aaron Malouda devrait signer au LOSC

Les fils d’anciens grands joueurs ont parfois eu du mal à suivre l’héritage lourd à porter de leur paternel. Zidane, Maldini ou encore Kluivert, l’histoire prouve qu’il est difficile d’avoir deux générations de grands joueurs. Enfant de l’illustre Florent Malouda, Aaron, jeune joueur du Stade Rennais, a impressionné cette saison et pourrait briser cette forme de malédiction. Avec la réserve du club breton, le jeune attaquant de 17 ans a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives. L’attaquant, capable d’évoluer sur les ailes, s’est également illustré en Coupe Gambardella avec le club breton grâce à une réalisation et trois offrandes.

Un bilan plus qu’honorable qui a forcément tapé dans l’œil d’autres formations de l’Hexagone qui sont donc venus aux renseignements. Mais alors que le SRFC tâtonnait sur ce dossier, le joueur a rapidement envisagé la possibilité de rejoindre le LOSC qui va signer plusieurs jeunes joueurs de talent cet été. Un rapprochement qui va rapidement se concrétiser puisque le joueur de la génération 2005 devrait, sauf improbable retournement de situation, parapher un contrat professionnel longue durée avec le club nordiste. En décidant de rejoindre un club connu pour faire confiance aux jeunes, Aaron Malouda (17 ans) se donne ainsi toutes les chances pour la suite de sa carrière.

