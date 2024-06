Vidéo : polémique autour d’un but fantôme du Qatar qui élimine l’Inde

C’est un but qui contrarie plus de 1,6 milliard d’Indiens. Alors que le Qatar accueillait l’Inde dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 (USA-Canada-Mexique), l’enjeu était de taille pour leur adversaire, l’Inde, qui devait absolument gagner pour se qualifier à la phase suivante. Les Tigres Bleus ont d’ailleurs bien entamé la partie face aux leaders du groupe en menant au score grâce à un but de Lallianzuala Chhangte. La seconde place et la qualification étaient entre leurs mains jusqu’à une énorme erreur d’arbitrage.

À la suite d’un coup franc, le gardien indien pensait avoir repoussé une tête adverse directement en corner. Le ballon étant sorti, il est resté indifférent à la tentative de récupération des Qataris. Jouant le tout pour le tout, Yousef Ayman s’est vu offrir le ballon et a marqué dans un but vide (1-1, 73e). Les Indiens, qui avaient arrêté de jouer puisque le ballon était sorti, ont contesté l’égalisation, mais rien n’y a fait, les arbitres ont validé le but alors que le ballon était bel et bien sorti avant. Déboussolés par cette décision injuste, les Indiens ont encaissé un deuxième but quelques minutes après et ont vu leur chance de qualification s’éteindre définitivement.