Liga : sans Benzema, le Real Madrid concède sa première défaite au Rayo Vallecano

Après la victoire du FC Barcelone contre Almeria ce week-end (2-0), le Real Madrid était sous pression et devait s'imposer sur la pelouse de son voisin madrilène : le Rayo Vallecano. Mais les hommes d'Ancelotti devait faire sans Rüdiger, Kroos et surtout Benzema, qui a rechuté et a été laissé au repos pour cette rencontre. Il fallait donc faire sans et Ancelotti alignait donc un trio Asensio-Rodrygo-Vinicius Jr. Derrière eux, Tchouaméni, Valverde et Modrić étaient au milieu de terrain.

Et la partie a très mal démarré pour les Merengues. Lancé dans le couloir gauche, F. García pouvait centrer en retrait vers Comesaña, dont la reprise s'est logé sur la droite du but de Courtois (1-0, 5e). Une entame parfaite de la part de l'autre club madrilène, qui aurait pu même doubler la mise, mais Courtois se montrait vigilant (14e). Mais le Real Madrid ne subit jamais la pression et sur une bonne percée d'Asensio, l'Espagnol était fauché dans la surface. Pleine axe, Modrić transformait ce penalty pour égaliser (1-1, 59e).

L'attaque madrilène en panne sans Benzema

En quelques secondes, le Real parvenait même à renverser la rencontre grâce à un corner parfaitement coupé par Militão (2-1, 61e). Alors qu'on pouvait penser que le Rayo Vallecano avait craqué mentalement, en fin de première période, Trejo se démenait pour remiser vers A. García. Son tir fusillait Courtois et permettait au club du quartier de Vallecas d'égaliser (2-2, 45e). Après une première période mouvementée, la seconde démarrait sur un rythme plus calme, mais le Real ne parvenait pas à se procurer des occasions et inquiéter son voisin.

Et finalement, à force de se montrer inoffensif, le Real Madrid concédait des occasions et un penalty après une main de Carvajal. Après un premier arrêt de Courtois, le penalty, retiré, a été transformé par Trejo (3-2, 69e). Toujours sans solution, le Real Madrid a donc concédé sa première défaite de la saison au terme d'un match manqué. Devancés par le Barça, les Madrilènes (2e) devront se ressaisir contre Cadix, pour la dernière avant la trêve internationale. Le Rayo Vallecano, surprenant huitième de Liga, recevra le Celta Vigo.