Liga : pour la dernière de Gerard Piqué au Camp Nou, le FC Barcelone maîtrise Almeria et redevient leader provisoire

Ce duel entre le FC Barcelone, deuxième du championnat à un point du Real Madrid avant ce week-end, et le promu Almeria, 15e à deux petits points de la zone rouge, avait une saveur particulière pour Gerard Piqué. Le défenseur central espagnol, titulaire ce samedi soir dans le cadre de la 13e journée de Liga, jouait son dernier match sous les couleurs blaugranas dans son antre du Spotify Camp Nou avant de prendre sa retraite à la fin de la première partie de saison, soit après le déplacement à Osasuna en milieu de semaine prochaine.

Applaudi à son entrée sur le rectangle vert avec l'inscription «SEMPR3» ("toujours" en catalan avec le numéro 3 à la place du E), le champion du monde 2010 était acclamé à chaque prise de balle par le public. Ce dernier aurait pu se lever si Lewandowski n'avait pas manqué son penalty, sur le poteau droit (7e). Jordi Alba inquiétait lui aussi le portier andalou, avant la réponse d'Almeria par Ramazani, mis en échec par Ter Stegen (29e). Dans la foulée, F. Torres voyait sa frappe croisée dégagée sur la ligne par Kaiky, qui avait provoqué le tir à 11 mètres en début de match.

Merci Dembélé et De Jong

Plus en difficulté dans cette rencontre, l'attaquant polonais, auteur de 13 buts en championnat, voyait ses coéquipiers en attaque se montrer dangereux, sans pour autant trouver le chemin des buts (34e, 40e, 44e, 45+2e). Il fallait attendre le retour des vestiaires et un rush de Dembélé sur son couloir droit avant d'entrer sur son pied gauche pour trouver le petit filet gauche de Martinez (1-0, 48e). L'ailier français était tout proche du doublé après un superbe festival dans le dernier tiers adverse, mais il retardait sa tentative de frappe, contrée in extremis par la défense rouge-et-blanc (58e).

Finalement, c'est F. De Jong, en renard des surfaces à la suite d'une reprise déviée par le portier adverse, qui propulsait le ballon dans les buts pour doubler la mise et diriger un peu plus les siens vers une 11e victoire en championnat. Les opportunités pour aggraver la marque étaient présentes, mais il manquait toujours un peu de justesse pour finaliser les nombreuses actions. Le score ne changeait plus : victoire 2-0 du FC Barcelone à domicile pour s'adjuger temporairement la place provisoire du classement. Almeria tombe pour la 8e fois depuis août et reste 15e.