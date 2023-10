EdF : Olivier Giroud prévient Kylian Mbappé et Antoine Griezmann

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 54 réalisations, Olivier Giroud était l’invité de Téléfoot, ce dimanche. L’occasion pour le buteur de l’AC Milan d’afficher ses ambitions pour la saison à venir mais également d’envoyer un message fort à ses deux coéquipiers, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, dans la course à la première place de l’attaquant le plus prolifique des Bleus. Pour rappel, le joueur des Colchoneros, auteur d’un nouveau triplé samedi, totalise 44 buts sous le maillot tricolore. De son côté, Mbappé en est à 42…

«Si je peux marquer encore quelques buts pour aider l’équipe et pour prendre de l’avance sur Kylian, ça serait bien. Griezmann ? Il a déjà ce record avec 85 matches consécutifs, ce sera difficile à aller le chercher celui là. Il y a aussi Grizou, oui, à 10 buts derrière, il est là et bien là donc il faut se méfier, il faut prendre de l’avance aussi sur lui (rires)», a ainsi lancé le buteur français.