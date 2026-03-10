Joey Barton en garde à vue !

Nouveau dérapage pour Joey Barton ! L’ancien milieu de terrain anglais, à la langue bien pendue sur les réseaux sociaux, a été placé en garde à vue ce mardi matin, après avoir été arrêté pour suspicion de coups et blessures à la suite d’une bagarre dans un club de golf ! L’information a été révélée par le Daily Mail qui assure que l’ex-joueur de l’OM a été interpellé ce matin, à la suite de cette altercation qui aurait lieu dimanche dernier.

Les services d’urgence sont ainsi intervenus dimanche soir, et un homme a été transporté à l’hôpital pour y être examiné pour des blessures au visage et aux côtes. Un porte-parole de la police du Merseyside a déclaré : « un homme de 50 ans et un homme de 43 ans ont tous deux été arrêtés, soupçonnés de blessures volontaires. Ils sont tous deux actuellement en garde à vue où ils seront interrogés par les enquêteurs. Une enquête est en cours concernant cet incident. »