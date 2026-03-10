Menu Rechercher
Commenter 69

Joey Barton en garde à vue !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Joey Barton @Maxppp

Nouveau dérapage pour Joey Barton ! L’ancien milieu de terrain anglais, à la langue bien pendue sur les réseaux sociaux, a été placé en garde à vue ce mardi matin, après avoir été arrêté pour suspicion de coups et blessures à la suite d’une bagarre dans un club de golf ! L’information a été révélée par le Daily Mail qui assure que l’ex-joueur de l’OM a été interpellé ce matin, à la suite de cette altercation qui aurait lieu dimanche dernier.

La suite après cette publicité

Les services d’urgence sont ainsi intervenus dimanche soir, et un homme a été transporté à l’hôpital pour y être examiné pour des blessures au visage et aux côtes. Un porte-parole de la police du Merseyside a déclaré : « un homme de 50 ans et un homme de 43 ans ont tous deux été arrêtés, soupçonnés de blessures volontaires. Ils sont tous deux actuellement en garde à vue où ils seront interrogés par les enquêteurs. Une enquête est en cours concernant cet incident. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (69)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Joseph Anthony Barton

En savoir plus sur

Joseph Anthony Barton Joseph Anthony Barton
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier