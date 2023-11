Liga (F) : le Barça inflige une Manita au Real Madrid

Si c’est actuellement la trêve internationale pour les hommes, au niveau du football féminin, les championnats se poursuivent. Ce dimanche se tenait d’ailleurs le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Un match qui a vite tourné court en faveur des Catalanes. Aitana Bonmati a ouvert le score (17e) avant que Caroline Graham Hansen (43e) et Mariona Caldentey (45e +1) aggravent la marque avant la pause.

Au retour des vestiaires, Barcelone a géré son avantage et a même inscrit deux buts dans le temps additionnel via Claudia Pina (90e +1) et Vicky Lopez (90e +3). Une humiliation 5-0 pour le Real Madrid balayé par le FC Barcelone. Cela fait désormais douze Clasico remportés sur 12 possibles par les championnes en titre. Au classement, le FC Barcelone prend le large sur son dauphin madrilène avec six points d’avance.