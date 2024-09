LdC, Man City : Rodri appelle à une grève des joueurs

Pour la première fois ce mardi, la Ligue des Champions va débuter dans un format inédit qui ne comporte pas de phases de poules. Avec 36 clubs regroupés dans un même groupe, dans lequel chaque équipe joue 8 matchs (4 à domicile et 4 à l’extérieur), ce qui signifie que deux matches ont été ajoutés au calendrier par rapport au format classique. Une nouvelle formule qui a déjà été décrié par un grand nombre d’acteurs du football.

La suite après cette publicité

Ce mardi, devant la presse, Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, est même allé plus loin en assurant qu’une grève était possible : «Je pense qu’on en est proche. Si vous posez la question à n’importe quel joueur, il vous le dira, c’est une opinion générale parmi les joueurs, ce n’est pas juste l’avis de Rodri, a-t-il assuré. Si cela continue comme ça, à un moment, on n’aura pas d’autres choix (que de faire grève). Entre 40 et 50 matches, un joueur peut évoluer au plus haut niveau. Ensuite, vous diminuez car ce n’est pas possible de maintenir son niveau physique. Nous devons prendre soin de nous, nous sommes les personnages principaux de ce sport, ou de ce business, peu importe comment vous l’appelez». L’UEFA est prévenue.