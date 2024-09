Ligue des Champions : le nouveau format crispe déjà tout le monde

Pour la première fois ce mardi, la Ligue des Champions va débuter dans un format inédit qui ne comporte pas de phases de poules. Avec 36 clubs regroupés dans un même groupe, dans lequel chaque équipe joue 8 matchs (4 à domicile et 4 à l’extérieur), de belles affiches sont au rendez-vous avec PSG-Manchester City, Barcelone-Bayern Munich ou encore Milan-Liverpool. Cependant, deux matches ont été ajoutés au calendrier par rapport au format classique… et cela ne plaît évidemment pas aux acteurs du football.

«Le calendrier est bien trop exigeant. À présent, une nouvelle compétition arrive et personne ne sait comment elle va se dérouler. Cela peut être plus amusant ou pas. Mais ce qui est sûr, c’est que nous jouerons au moins encore deux matches supplémentaires. Si les instances dirigeantes ne commencent pas à penser que les joueurs se blessent parce qu’ils jouent trop, nous avons un problème», avait d’ailleurs jugé Carlo Ancelotti, vainqueur en titre de la compétition, en conférence de presse, lundi.

Alisson fracasse le nouveau format

«Cela ne peut continuer ainsi, cette accumulation de compétitions doit être stoppée, car nous allons droit dans le mur. Les responsables raisonnables pensent la même chose, cela suffit. Ce nouveau format ne va pas améliorer la qualité des matches, au contraire, cela va être pire. Les joueurs seront plus souvent blessés, moins performants et l’intérêt va progressivement diminuer», assurait également Uli Hoeness, l’ex-président du Bayern Munich, dans L’Équipe. Mais lundi soir, le gardien de Liverpool, Alisson Becker, a également haussé le ton.

«Personne ne demande aux joueurs ce qu’ils pensent de la possibilité d’ajouter plus de jeux, alors peut-être que notre opinion n’a pas d’importance. Mais tout le monde sait ce que nous pensons de la possibilité d’ajouter plus de matches, a-t-il assuré à la veille du choc contre l’AC Milan. Nous ne sommes pas stupides, nous comprenons que les gens veulent plus de matchs. Mais il serait raisonnable que tous les responsables de l’organisation du calendrier s’assoient et écoutent toutes les parties. Il ne semble pas que nous soyons proches d’une bonne solution pour le bien du football et des joueurs».