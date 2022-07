FC Barcelone : Xavi demande des efforts énormes à Frenkie de Jong pour rester

La suite après cette publicité

«Frenkie de Jong est notre joueur, nous l'aimons vraiment. Nous avons reçu des offres pour Frenkie, mais nous n'avons pas accepté pour l'instant, car nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu'il veut. Nous devons clarifier certains aspects de sa situation» expliquait le président du FC Barcelone Joan Laporta au cours des dernières heures. Proche de Manchester United, qui souhaite le signer depuis plusieurs semaines, le milieu néerlandais de 25 ans est aussi suivi de près par Chelsea, qui lui plait bien plus. L'ancien de l'Ajax Amsterdam alimente ainsi logiquement les médias catalans.

Ce dimanche soir, Sport nous fait état de la conversation qui s'est tenue au cours de la semaine entre Xavi Hernandez, le coach des Blaugranas, et Frenkie de Jong. Avant toute chose, la posture de l'entraîneur du FC Barcelone est claire : il veut garder l'international néerlandais. Cependant, cela ne se fera pas à n'importe quel prix. Disposant d'un salaire XXL à partir de cette saison 2022/2023 à la suite de la planification sportive établie sous le président Josep Bartomeu, Frenkie de Jong va toucher pas moins de 30 millions d'euros brut. Un chiffre bien trop important pour le FC Barcelone, qui doit limiter sa masse salariale.

Une rencontre encourageante

Les Catalans ont établi la limite salariale à 20 millions d'euros annuels brut, ce qui correspond à une perte d'au moins un tiers du salaire que le Néerlandais est censé percevoir. Sachant que son poulain va devoir consentir à de grands sacrifices, Xavi a tenu à le rassurer en lui expliquant qu'il fera bien partie du projet blaugrana à l'avenir et qu'il lui offrira des possibilités à d'autres postes. Utilisé en défense centrale lors de la préparation contre l'Inter Miami (6-0) et le Real Madrid (1-0), Frenkie de Jong pourrait retrouver plus régulièrement un poste qu'il a parfois occupé à l'Ajax Amsterdam, mais aussi au FC Barcelone avant Xavi.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2010 a toutefois notifié à son joueur que rien ne sera possible s'il ne conçoit pas à faire des efforts sur le plan salarial. Xavi lui a demandé de réduire quasiment de moitié ses émoluments pour la saison 2022/2023. Une proposition osée, mais qui n'aurait pas dérangé le Néerlandais, bien au contraire. Le quotidien catalan explique que les deux hommes ont quitté leur réunion avec satisfaction et que Frenkie de Jong serait réceptif à la situation économique du club. La suite du mercato du FC Barcelone dépendra beaucoup de Frenkie de Jong, dans tous les sens du terme...