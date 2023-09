OM : Pablo Longoria va bientôt annoncer sa décision

La suite après cette publicité

Démissionnera, démissionnera pas ? Telle est la question concernant l’avenir de Pablo Longoria. Depuis la réunion tendue de lundi entre les supporters et la direction olympienne, le président espagnol de l’OM a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions. Mais dans un entretien accordé à la Provence, il a confirmé qu’il n’avait pas posé sa démission. Et après plusieurs jours de flottement, on ne sait toujours pas s’il va continuer à Marseille ou s’il va finalement quitter le sud de la France après 3 ans.

Selon les informations de La Provence, la décision de Pablo Longoria est imminente. Le dirigeant de 37 ans devrait annoncer son choix avant le Classique de ce dimanche soir entre le PSG et l’OM. Ces dernières heures, certains de ses proches estiment qu’il a retrouvé une motivation. Mais son choix n’est pas encore acté. Le quotidien marseillais précise d’ailleurs qu’une clause existe bien dans le contrat de Longoria qui l’oblige a remboursé tous ses salaires perçus depuis 2021 s’il venait à démissionner. De quoi forcément aussi peser dans la balance…