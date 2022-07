Girondins de Bordeaux : Gérard Lopez a trouvé un accord avec Fortress et King Street

À quatre jours de leur passage devant la Commission d’appel DNCG de la FFF, les Girondins de Bordeaux ont validé une première étape déterminante pour leur survie en Ligue 2. En effet, selon les dernières informations de 20 minutes, Gérard Lopez, le propriétaire et président du club, a trouvé un nouvel accord avec ses créanciers, les fonds d’investissement américains Fortress et King Street.

En plus du transfert d’une partie de la dette effectif, validé par un commissaire aux comptes, Fortress a accepté d’ouvrir une nouvelle ligne de crédit obligataire de 14 millions d’euros. «Cela a été un véritable bras de fer et même parfois un supplice mais l’accord est là et il répond, pour nous, à toutes les demandes de la DNCG», confie, en ce sens, l'entourage de Lopez. Avec ce nouvel accord, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois espère désormais obtenir le feu vert des instances. Réponse mardi prochain...