Juventus : le Bayern Munich a essayé de placer ses pions pour Danilo

Julian Nagelsmann veut renforcer sa défense avant la fin du mercato estival. Le technicien allemand du Bayern Munich aurait ainsi ciblé le couloir droit pour apporter encore plus de qualité à son effectif. Et l'ancien coach du RB Leipzig a jeté son dévolu sur le latéral droit de la Juventus Danilo. Selon les informations de Sky Italia, le champion d'Allemagne tenterait désespérément d'attirer l'international auriverde dans ses filets. Problème, la Vieille Dame n'est pas vendeuse et ne discutera pas en dessous de 30 millions d'euros.

Une somme jugée exorbitante par les dirigeants allemands qui ont freiné les négociations. Ces derniers devraient même se tourner vers un autre profil dans les prochaines heures. Pour rappel, Danilo qui a disputé sept matchs avec le Brésil lors de la Copa America, est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la Juventus.