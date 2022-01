CdF : le beau geste du PSG avec Vannes

Après la large qualification 4-0, lundi soir face à Vannes en 16es de finales de la Coupe de France. Le PSG a décidé, comme l'OM la veille à Chauvigny, de laisser sa recette du match au club amateur. Les Parisiens ont renoncé à l’intégralité de la recette au profit du club de N2.

La suite après cette publicité

Touché par le geste Maxime Ray, le président de Vannes a tenu à remercier le PSG pour son geste. « Ce n'est pas systématique, et on a eu des dirigeants du PSG, notamment Leonardo, qui a été un gentleman, très respectueux », a expliqué le dirigeant vannetais à Ouest France, en ajoutant qu'il garderait un souvenir fort de se match : « je retiendrai ce 16e de final, d'avoir réussi a y parvenir, encore plus face au PSG. Dire que Mbappé a foulé la pelouse de la Rabine et a marqué un triplé, on pourra le raconter. » Kylian Mbappé et ses partenaires connaitront quant à eux leur adversaire pour les 8es de finales lors du tirage au sort ce mardi soir.