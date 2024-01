Juventus : l’anecdote folle de Leonardo Bonucci sur son départ avorté

Interviewé par le journal anglais The Sun, l’ancien défenseur de la Juventus, Leonardo Bonucci, a révélé une anecdote assez incroyable, au cours de sa carrière. Alors qu’il faisait les beaux jours de la défense turinoise avec Giorgio Chiellini et Andrea Barzagli, il a bien failli casser le trio : «En 2016, Manchester City et moi étions proches d’un accord. Ils ont offert près de 100 millions à la Juventus mais avec le club, nous avons décidé de continuer», a déclaré le joueur de l’Union Berlin.

«Il y a eu aussi des discussions en 2017, après que la Juventus m’a mis en vente… En fin de compte, les choses ont dû se passer ainsi pour une bonne raison. Être entraîné par Guardiola aurait été un grand accomplissement car cela m’aurait permis de progresser, mais je ne peux pas me plaindre car j’ai gagné de nombreux trophées, récompenses individuelles et européennes», a-t-il poursuivi.