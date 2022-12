Luca Zidane s'est fait un prénom à Eibar

La suite après cette publicité

Se faire un prénom. C'est ce que cherchait Luca Zidane en quittant le Real Madrid et les pas de son père en 2020. Le fils cadet du coach aux trois Ligues des Champions à la tête du club merengue avait quitté le nord de la capitale espagnole et Valdebebas, pour s'installer en banlieue sud, du côté de Vallecas. Au Rayo, «Luca», patronyme arboré sur le dos de son maillot, pour se défaire d'un nom peut-être trop lourd à porter, avait attendu, dans l'ombre de Stole Dimitrievski. Patient, il avait finalement disputé les sept derniers matches de la saison 2020-2021, dont les quatre matches de play-offs qui propulsèrent le Rayo en Liga.

Forcément, le Français apparaissait comme le titulaire légitime à la reprise, en août, chez les grands. Mais des débuts catastrophiques, avec une expulsion au bout de 16 minutes de jeu, face à Séville, lors de la première journée (défaite 3-0 du Rayo), avaient poussé son coach, Andoni Iraola à le réinstaller durablement sur le banc de touche. Finalement titulaire à sept reprises lors de la deuxième partie de saison, avec lui le Rayo concédait 6 défaites et 1 nul. Maigre lot de consolation pour Luca Zidane, ses performances permettaient au club madrilène de réaliser une belle épopée en Coupe du Roi, seulement battu en demi-finale par le Betis.

«Luca» veut prouver en Espagne

Au terme de la saison, le Rayo décidait de faire du vétéran Diego López (41 ans) la doublure de Dimitrievski et laissait partir le fils Zidane. Courtisé par Montpellier, Luca, 24 ans, avait le choix. Le gardien de but champion d'Europe U17 avec les Bleuets en 2015 décidait de rester en Espagne, avec l'idée de prouver qu'il y avait sa place. Direction Eibar, où il s'engageait pour deux saisons, le 1er septembre. Un club dans lequel le poste de gardien semblait mouvant. Ander Cantero avait fini la saison comme titulaire dans le but des Armeros, mais à la reprise c'est Yoel Rodríguez, qui avait démarré dans la cage. Mais voilà que le 23 octobre dernier, la hiérarchie était bousculée.

Intégré au groupe à l'aube de la 6e journée et resté sur le banc pour ses six premiers matches, Luca Zidane était arrivé sur la pointe des pieds au Pays basque. Mais comme lors de la saison précédente, Yoel Rodríguez ne conservait pas très longtemps la confiance de Gaizka Garitano. Le coach espagnol décidait d'offrir à son numéro 25 français une première titularisation le 23 octobre. Un match nul 1-1 face à Albacete, ponctué par un sauvetage dans les derniers instants, qui ne décourageait ni Garitano ni Zidane. Depuis cette date, il n'y a plus qu'un seul titulaire dans le but d'Eibar, il se nomme Luca. Aligné lors des 9 derniers matches, il a encaissé 6 buts et surtout réalisé 4 clean sheet.

Objectif Liga pour Eibar et Zidane

Depuis qu'il a pris place dans le but, Eibar n'a enregistré qu'une seule défaite (2-1, avec un but concédé à la 96e minute à Carthagène) et reste sur un très bon bilan de 5 victoires et 3 matches nuls. Les fans, circonspects à son arrivée, ne le sont plus. Alors que La Liga2 n'a pas cessé son activité pendant le Mondial au Qatar, Eibar est sur une série de 3 victoires et l'actuel leader d'un championnat de deuxième division espagnole très serré, un point devant Las Palmas et Levante, deux devant Burgos et Alavés. Rien n'est joué après 20 journées, mais nul doute qu'avec un Luca Zidane comme dernier rempart, habitué des opérations ascension, Eibar est un candidat déclaré à la montée en première division.