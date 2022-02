PSG-Rennes : les notes du match

Le Paris Saint-Germain accueillait ce vendredi soir le Stade Rennais au Parc des Princes dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Le jeune Xavi Simons connaissait sa première titularisation en Ligue 1, aux côtés de Julian Draxler et Lionel Messi. Côté rennais, la pépite de Ligue 1 de janvier Dogan Alemdar gardait les buts, malgré le retour d'Alfred Gomis de la CAN. Après une cérémonie félicitant les deux champions d'Afrique du PSG avec le Sénégal, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, les locaux donnaient le coup d'envoi dans une rencontre qui promettait d'être plaisante entre deux des meilleures attaques de l'élite (Paris 1er, Rennes 3e). Le PSG prenait l'ascendant en termes de possession du ballon, mais Rennes n'hésitait pas à profiter des erreurs adverses, tout comme la reprise topée mais cadrée de Benjamin Bourigeaud claquée par Keylor Navas (7e). Xavi Simons se projetait dans la surface pour reprendre le centre de Bernat mais la défense était présente pour contrer sa tentative (17e).

Face à un bloc rennais compact, les Parisiens s'essayaient aux ballons dans le dos des défenseurs, ce qui aurait pu payer si Kylian Mbappé n'était pas en position illicite avant de se présenter devant le but (21e). Il fallait attendre une inspiration de Messi pour Mbappé pour enfin assister à une incursion intéressante dans la surface rennaise, superbement défendue par Warmed Omari (33e). Devant deux défenseurs, Mbappé déclenchait une frappe enroulée, pas très loin des buts d'Alemdar (35e). Le champion du monde 2018 s'illustrait encore avant la mi-temps, mais sa frappe détournée par Omari trouvait le poteau et la reprise derrière de Simons était bien sauvée par Aguerd (41e).

Mbappé le sauveur

Au retour des vestiaires, le rythme semblait s'emballer dans les deux camps dans une bien meilleure ambiance qu'en première période. D'abord avec la tentative au-dessus de Baptiste Santamaria (46e) puis l'enroulé à côté de Julian Draxler (47e). Enfin trouvé sur son couloir droit, Achraf Hakimi centrait entre les jambes de Birger Meling pour Mbappé qui manque de lucidité dans son dernier geste (61e). L'ancien de l'AS Monaco se montrait plus précis quelques minutes plus tard : lancé plein axe par La Pulga, le Bondynois éliminait Alemdar, à terre, et envoyait son ballon dans les filets mais son hors-jeu au départ de l'action obligeait Benoît Bastien à annuler l'ouverture du score avec l'aide de la VAR (66e). Et si les offensifs ne brillaient pas énormément dans cette rencontre, on pouvait souligner le bon travail de Juan Bernat puis Meling en l'espace de quelques secondes dans une attaque-défense (68e). Encore Mbappé, encore derrière la défense, mais son superbe contrôle pied droit est gâché par le gauche dans la zone de vérité (72e).

Malgré le retour de blessure de Georginio Wijnaldum et les entrées des Argentins Angel Di Maria et Mauro Icardi, les Parisiens n'arrivaient pas à trouver la faille face à une équipe rennaise disciplinée et rigoureuse dans sa moitié de terrain. Trouvé sur corner, Marquinhos ne mettait pas assez de puissance et de précision dans son coup de casque pour solliciter Alemdar (87e), qui passait une soirée tranquille jusque-là. Averti en toute fin de rencontre après une faute sur Kamaldeen Sulemana, Marco Verratti savait qu'il ne jouerait pas la 26e journée face à l'AS Saint-Etienne fin février (89e). Et comme à son habitude, Mbappé sauvait le club de la capitale, cette fois-ci dans le temps additionnel : en contre-attaque, Messi trouvait le Français à gauche, qui n'avait plus qu'à se mettre sur son pied droit et tromper Alemdar, dont la main n'était pas assez ferme pour dévier le ballon de son petit filet gauche (1-0, 90e+3). Score final, 1-0. Paris accroît son avance sur Nice à 16 unités, tandis que Rennes reste à la 5e place et manque l'occasion de s'approcher du podium.

l'homme du match : Mbappé (7) : comme souvent, le Bondynois a été le joueur offensif le plus en vue dans cette rencontre. Dans une attaque qui a manqué de mouvement, il a été le seul capable d'apporter de la vitesse et de la profondeur à son équipe. C'est logiquement lui qui s'est crée la plus grosse occasion du match en première période en touchant le poteau d'un enroulé subtile (40e). Après une deuxième période où il a marqué (en position de hors jeu), Mbappé a encore une fois sauvé son équipe dans les dernières secondes d'un enroulé, encore une fois, imparable (90e+4).

Paris Saint-Germain

Navas (5) : préféré à Donnarumma pour ce match, Keylor Navas n'a pas eu grand-chose à faire. Il a bien repoussé une reprise ratée de Bourigeaud en début de match (7e) mais a remercié son poteau sur la tête de Santamaria quelques minutes plus tard.

Hakimi (5) : le latéral droit marocain doit être frustré de son rendement avec le PSG. Exploité au maximum en sélection marocaine, Hakimi semble être mal utilisé au PSG. Encore ce vendredi soir, il a souvent proposé sur son couloir sans jamais être servi par Messi notamment. Son début match paraissait intéressant, mais comme souvent avec le maillot du PSG, il s'est contenté de défendre et de couvrir les espaces dans son dos. Remplacé par Kehrer à la 85eme.

Marquinhos (5) : le central brésilien a commencé son match avec une première perte de balle qui aurait pu permettre à Rennes de marquer. Mais il s'est bien rattrapé par la suite. Et quand son équipe a été sollicitée défensivement, il n'a pas semblé réellement en difficulté même s'il a fait preuve de suffisance parfois.

Kimpembe (5) : comme son coéquipier de la charnière centrale, Kimpembe a fait le job dans ce match, mais sans vraiment briller ni s'imposer. Il a parfaitement géré son duel avec Laborde puisque ce dernier n'a pas eu une occasion. Mais il a parfois été en retard sur ses interventions et pas spécialement impressionnant dans sa lecture du jeu. Avec une équipe rennaise bien en place, on attendait un peu plus de risque dans son jeu vers l'avant.

Bernat (5) : sur son poste de latéral gauche, à l'image de Hakimi de l'autre côté, Bernat a beaucoup proposé pour permettre d'avoir du mouvement quand Mbappé et Messi décrochaient. Défensivement, il a été moins propre puisque les plus grosses occasions rennaises sont venues de son côté. Mais sa qualité technique lui ont permis d'être très utile à son équipe surtout pour combiner avec les attaquants ou les milieux. Remplacé par Nuno Mendes à la 85ème.

Simons (5,5) : pour sa première titularisation en Ligue 1 de la saison, le jeune milieu néerlandais de 19 ans a essayé de faire bonne figure. Positionné dans le couloir droit en début de rencontre, il a été très en jambes avec quelques combinaisons avec Hakimi notamment. Il aurait pu ouvrir le score après un bon travail de Mbappé et aussi après le poteau du Français (32e, 41e). Une copie encourageante de sa part. Remplacé par Wijnaldum à l'heure de jeu. Le Néerlandais ne s'est pas vraiment montré.

Verratti (6,5) : au milieu de terrain, l'Italien a sans doute été le meilleur joueur. Comme souvent, c'est lui qui est à l'origine de toutes les occasions parisiennes. Il a même pris le rôle de faux numéro neuf quand Messi est venu décrocher pour toucher un peu plus de ballons. Le milieu parisien a aussi été très disponible et a tenté de mettre du rythme quand son équipe s'endormait. Défensivement, il aussi réalisé de belles interventions.

Paredes (3,5) : titulaire en sentinelle ce vendredi soir, Leandro Paredes a été décevant avec le ballon dans cette rencontre. Il n'a pas su construire le jeu et faire les bons choix pour créer des espaces face à une défense qui n'a jamais semblé inquiétée. Certaines de ses imprécisions techniques auraient même pu coûter cher à son équipe. Bref, pas spécialement rassurant. Remplacé par Icardi à la 85eme.

Draxler (2) : le milieu international allemand a traversé la rencontre comme un fantôme. Pendant toute la première période, il n'a jamais su se montrer dangereux où même peser un minimum sur le jeu de son équipe. Les Parisiens auraient presque joué à dix. A la mi-temps, il était le joueur du PSG ayant touché le moins de ballon dans la rencontre. Remplacé par Di Maria à l'heure de jeu. L'Argentin a apporté un peu plus de rythme sans réellement tout chambouler.

Messi (4) : positionné dans un rôle de faux numéro 9 en l'absence de Icardi, Di Maria ou encore Neymar, la Pulga n'a pas livré son meilleur match sous les couleurs parisiennes. Bien loin de son niveau face à Lille, Messi a raté beaucoup de passes qu'il ne devrait pas rater vu son talent. Il a énormément dezoné en venant chercher les ballons très bas ce qui a laissé un grand vide dans la surface adverse. Parfois, l'Argentin a aussi snobé les appels de Hakimi mais son match est sauvé par sa passe décisive en toute fin de rencontre sur le but de Mbappé. Mais ça reste insuffisant.

