JT Foot Mercato : les objectifs fous de Neymar avec le Brésil

Neymar a affiché ses ambitions avec le Brésil

En ce début de saison, Neymar affiche un niveau de jeu impressionnant, que ce soit en club ou en sélection. Cette saison semble être celle de la rédemption pour le Brésilien qui veut tout rafler. Avec la Seleção, le numéro 10 a plusieurs objectifs. Celui de dépasser la légende Pelé au classement des meilleurs buteurs du Brésil. Avec 74 buts, le Ney ne compte plus que 3 unités de retard. L'autre objectif c'est bien évidemment la Coupe du Monde. Le Brésilien est certainement encore traumatisé par l'édition de 2014, et il n'aura qu'une envie, c'est de ramener au peuple brésilien le trophée le plus prestigieux au monde. En tout cas, l'intéressé se dit confiant et estime qu'avec le groupe actuel, le Brésil est plus armé que jamais.

Un nouveau prétendant veut tenter Antoine Griezmann

Au cœur d'une guerre qui oppose le Barça et l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann profite de la sélection nationale pour retrouver du temps de jeu. La situation commence à devenir pesante pour le joueur de 31 ans. La solution pourrait être de quitter l'Espagne. La Premier League pourrait être un point de chute, Manchester United était déjà intéressé cet été. Et bien selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus pourrait également tenté le coup. La direction turinoise, toujours à la recherche de bonnes affaires, a coché le nom du buteur tricolore. Si ce dernier ne signe finalement pas avec l'Atlético, il sera en fin de contrat en 2024, et sera donc probablement disponible à un bon prix lors du prochain mercato estival. Le journal au papier rose précise cependant qu'en cas de véritable proposition de la Vieille Dame et d'intérêt réciproque, le champion du monde devra revoir ses émoluments à la baisse de façon considérable s'il souhaite rejoindre son ami Paul Pogba.

Le cas Sergio Busquets divise au Barça

En fin de contrat dans un an, la légende du Barça pourrait terminer sa carrière en MLS. C'est en tout cas ce que disent les rumeurs en Espagne où Martin Zubimendi de la Real Sociedad est déjà présenté comme son remplaçant. Mais le Mundo Deportivo est moins catégorique. Le média espagnol explique que le coach Xavi veut qu'il reste. L'entraîneur catalan est convaincu que Busquets peut encore apporter, et si ça ne tenait qu'à lui, le contrat de son ancien coéquipier serait prolongé pour au moins un an encore. En plus de ses prestations, son rôle de capitaine et son attitude dans le vestiaire sont aussi très appréciés. Le principal intéressé a quant à lui laissé planer le doute sur son avenir.