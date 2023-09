Chelsea : un ancien coach intérimaire quitte le club

La suite après cette publicité

Ça bouge en coulisses. Si Chelsea a toujours été un club habitué à l’agitation, ces derniers mois sont tout de même exceptionnels. À l’image de la saison dernière qui voyait Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor puis Frank Lampard se succéder sur le banc londonien. Depuis, Mauricio Pochettino est à la baguette et le début de campagne de Premier League est d’ores et déjà délicat (14e du classement). Mais parmi ces noms cités, le moins clinquant d’entre-eux, Saltor, a secrètement quitté les Blues comme l’affirme exclusivement The Telegraph.

En effet, alors que Chelsea avait annoncé que l’ancien bras droit de Graham Potter allait collaborer avec l’actuel tacticien argentin, Bruno Saltor serait finalement parti moins de 4 mois après son association avec Pochettino. Le club n’a pas communiqué son départ, mais aurait payé le contrat de l’homme de 42 ans dans son intégralité. Des dépenses en plus pour Todd Boehly et les siens qui avaient déboursé plus de 20 M€ pour arracher Graham Potter de Brighton, un record. Encore une gestion douteuse du board des Blues.