Les explications étonnantes de Mauricio Pochettino sur la crise de Chelsea

La suite après cette publicité

Peu à peu, les grosses écuries de Premier League commencent à trouver leur rythme de croisière. Manchester City parade ainsi déjà en tête avec six victoires en autant de journées, suivi par un Liverpool également en jambes, deux petits points derrière. Arsenal ou encore Tottenham ont aussi réalisé des entames plutôt satisfaisantes d’un point de vue comptable.

Mais du côté de Chelsea, ça coince encore. Ce week-end encore, les Blues ont perdu leur rencontre hebdomadaire, face à Aston Villa. Une défaite 1-0 face à la formation dirigée par Unai Emery pendant laquelle les Londoniens n’ont pas forcément été catastrophiques, ayant en plus joué à 10 pendant plus d’une demi-heure en deuxième période suite à l’expulsion de Gusto, mais ça fait encore tache. Après un mercato estival encore une fois très actif et plus de 460 millions d’euros dépensés, les pensionnaires de Stamford Bridge n’ont gagné qu’un seul match en championnat.

À lire

Premier League : Chelsea trollé par une célèbre chaîne de pizzas !

L’effectif encore trop jeune selon Pochettino

Après la rencontre, Mauricio Pochettino a tenu à expliquer la mauvaise passe des siens. « On a besoin de grandir comme équipe, pas juste individuellement. Je pense qu’il y a des joueurs comme Nico (Jackson, NDLR) qui sont encore jeunes et découvrent la Premier League, ils ont besoin de temps », a notamment lancé le tacticien argentin. Il a ensuite encore insisté sur la jeunesse de son effectif pour expliquer cette entame compliquée.

La suite après cette publicité

« Les supporters sont déçus, c’est normal, mais ils doivent soutenir notre projet. Dans ce genre de match, on est compétitif et on veut gagner, dans le football il s’agit de gagner. Mais les joueurs, quand ils sont jeunes, ont besoin d’apprendre, de gagner de l’expérience et de faire des erreurs. C’est pour ça qu’on est aussi un peu déçu car il y a trop de situations comme ça », a conclu l’entraîneur argentin. Pas de quoi convaincre les supporters des Blues qui s’en prennent déjà à leur équipe et à leur coach, comme le rapporte cet article du Daily Mail. « Si on continue comme ça je doute que Pochettino soit encore là en décembre », s’exclame notamment un fan mentionné par le média. Clairement, ça chauffe déjà pour lui…