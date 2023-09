Manchester United : une prolongation surprise à l’étude

Le mercato estival étant terminé, plusieurs équipes cherchent désormais à s’occuper d’autres sujets tout aussi importants comme les prolongations de contrat. C’est notamment le cas de Manchester United. Auteurs d’une saison encourageante la saison passée sous la houlette d’Erik ten Hag, les Red Devils comptent conserver cette ossature dans les prochaines années.

La suite après cette publicité

Aaron Wan-Bissaka fait désormais partie de cette dernière. Boudé et peu épargné par les blessures lors du mandat d’Ole Gunnar Solskjaer, le défenseur droit de 25 ans est titulaire en ce début de saison. Et alors que son contrat expire dans un an, l’ancien de Crystal Palace devrait ainsi parapher un nouveau contrat longue durée d’après les informations de The Telegraph. Pour rappel, United peut également se contenter d’activer l’option présente dans le contrat de Wan-Bissaka qui le lierait ainsi jusqu’en 2025 avec le club mancunien.